Тюменская область вошла в топ-10 "Национального рейтинга прозрачности закупок - 2025"

Тюменская область вошла в топ-10 "Национального рейтинга прозрачности закупок - 2025", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Регион занял шестое место в номинации "Гарантированная прозрачность".

Престижную награду вручили Управлению государственных закупок Тюменской области на торжественной церемонии в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

"Государственные закупки в Тюменской области организуются конкурентными способами, что создает дополнительные возможности и предпосылки развитию предпринимательства и защиты конкурентной среды региона. Полученная награда – признание опыта Тюменской области в централизации и цифровизации закупочного процесса, открытости и эффективности контрактной системы", - отметил руководитель Управления государственных закупок Тюменской области Сергей Панков.

Тюменская область традиционно входит в Топ-10 Национального рейтинга прозрачности закупок.

В этом году проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" отмечает 20-летие. Его главная цель - мониторинг рынка электронных торгов на предмет оценки прозрачности закупочных процедур и уровня конкуренции в регионах РФ.