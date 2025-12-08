Сенатор призвал вводить ИИ в программы вузов и колледжей

08 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Образование В России
Фото: Накануне.RU

Сенатор призвал вводить ИИ в программы вузов и колледжей

Сенатор Артем Шейкин заявил, что компаниям нужны специалисты, умеющие работать с нейросетями, поэтому ИИ нужно вводить в программы обучения в вузах и колледжах. Так он прокомментировал данные о росте числа вакансий, где требуется умение работать с нейросетями.
Читайте также:

По данным HeadHunter, с 2020 года число вакансий в России, где работодатели упоминают нейросети, выросло почти в 10 раз. А за десять месяцев 2025 года в полтора раза выросло количество вакансий для специалистов с навыками составления задач (промптов) для нейросетей. Средняя зарплата таких сотрудников составляет почти 140 тыс. рублей.

Шейкин уверен, что промпт-инжиниринг — это новый язык общения человека с нейросетью. Такие специалисты становятся связующим звеном между бизнесом и технологией, помогая формулировать запросы к чат-ботам на основе ИИ так, чтобы появился правильный результат. В бизнесе понимают, что без грамотной постановки задачи нейросеть не даст правильного решения, а сформулировать ее могут только люди. Они должны уметь применять нейросети для нужд конкретной компании. Но промпт-инжиниринг — это не отдельная профессия, а часть нового набора "цифровых компетенций", которые надо развивать в системе образования.

Параллельно должна развиваться система дополнительного профессионального образования и повышения квалификации для уже работающих специалистов, которые смогут быстро освоить новый ИИ-инструментарий, считает сенатор.

Недавно вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что в аппарате Правительства уже внядряют ИИ для проверки орфографии, формирования предварительных протоколов, маркирования документов. По его словам, это очень эффективно.

Внедрять ИИ в школах давно призывает глава Сбербанка Герман Греф, который говорит, что главное не опоздать. Периодически с такими призывами выступают и законодатели. Однако многие эксперты считают, что, наоборот, подсадка на ИИ отупляет человека. Это пузырь, который лопнет, а ИИ останется там, где он действительно нужен. А область его необходимого применения довольно узка.

Теги: ИИ, вузы, образование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети