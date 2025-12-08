Сенатор призвал вводить ИИ в программы вузов и колледжей

Сенатор Артем Шейкин заявил, что компаниям нужны специалисты, умеющие работать с нейросетями, поэтому ИИ нужно вводить в программы обучения в вузах и колледжах. Так он прокомментировал данные о росте числа вакансий, где требуется умение работать с нейросетями.

По данным HeadHunter, с 2020 года число вакансий в России, где работодатели упоминают нейросети, выросло почти в 10 раз. А за десять месяцев 2025 года в полтора раза выросло количество вакансий для специалистов с навыками составления задач (промптов) для нейросетей. Средняя зарплата таких сотрудников составляет почти 140 тыс. рублей.

Шейкин уверен, что промпт-инжиниринг — это новый язык общения человека с нейросетью. Такие специалисты становятся связующим звеном между бизнесом и технологией, помогая формулировать запросы к чат-ботам на основе ИИ так, чтобы появился правильный результат. В бизнесе понимают, что без грамотной постановки задачи нейросеть не даст правильного решения, а сформулировать ее могут только люди. Они должны уметь применять нейросети для нужд конкретной компании. Но промпт-инжиниринг — это не отдельная профессия, а часть нового набора "цифровых компетенций", которые надо развивать в системе образования.

Параллельно должна развиваться система дополнительного профессионального образования и повышения квалификации для уже работающих специалистов, которые смогут быстро освоить новый ИИ-инструментарий, считает сенатор.

Недавно вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что в аппарате Правительства уже внядряют ИИ для проверки орфографии, формирования предварительных протоколов, маркирования документов. По его словам, это очень эффективно.

Внедрять ИИ в школах давно призывает глава Сбербанка Герман Греф, который говорит, что главное не опоздать. Периодически с такими призывами выступают и законодатели. Однако многие эксперты считают, что, наоборот, подсадка на ИИ отупляет человека. Это пузырь, который лопнет, а ИИ останется там, где он действительно нужен. А область его необходимого применения довольно узка.