Режим ЧС ввели в Ангарском округе из-за аварии на ТЭЦ

В Ангарском округе ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с аварией на ТЭЦ-9.

Как сообщает местная мэрия, подача тепла ограничена в 1546 многоквартирных домах, в которых проживают более 167 тысяч человек. Также авария затронула 121 социально значимый объект.

Шесть школ переведены на дистанционное обучение, еще в двух на удаленке только младшие классы. В пяти дошкольных учреждениях и детсаду при школе детей временно перевели в другие детсады.

В мэрии также сообщили, что развернуты пункты временного размещения на шесть тысяч человек.

Авария на ТЭЦ-9 произошла 7 декабря из-за вывода одного из котлов в ремонт. Местные жители жалуются на слишком низкую температуру батарей и отсутствие горячей воды. В мэрии уже провели экстренное совещание с участием энергетиков, прокуратуры и экстренных служб. Все они переведены в режим повышенной готовности. Сейчас на станции работают аварийные бригады.

По информации Байкальской энергетической компании, ситуация стабилизируется 10 декабря, к 15.00.