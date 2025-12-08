В Краснотурьинске водителя мусоровоза будут судить за смертельное ДТП с пенсионеркой

В Краснотурьинске перед судом предстанет водитель мусоровоза, обвиняемый в смертельном наезде на пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Трагедия произошла 9 октября текущего года. Водитель осуществлял вывоз твердых коммунальных отходов по городам Волчанск, Карпинск и Краснотурьинск, управляя мусоровозом марки "МАЗ-5340-С", принадлежащим ООО "ТКО-СЕРВИС". По версии следствия, около 15.15 обвиняемый сдавал назад по прилегающей дворовой территории вдоль дома № 36 по ул. Металлургов . В это время там же в направлении контейнерной площадки шла пожилая женщина.

Обвиняемый проявил преступную небрежность и невнимательность и совершил наезд на женщину-пешехода, двигающуюся в попутном направлении. В результате, пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась в тот же день в медучреждении.

Водителю предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Краснотурьинский городской суд для рассмотрения по существу.