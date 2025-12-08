В Челябинской области 16 человек пострадали на железной дороге

В Челябинской области за 11 месяцев 2025 года на железной дороге от наезда поездов и поражения электротоком пострадали 16 человек, восемь из них погибли. Об этом сообщает telegram-канал Южно-Уральской железной дороги.

По словам сотрудников РЖД, основная причина несчастных случаев – нарушение правил безопасности и переход путей в неположенных местах. Так, в Челябинской области от наезда поездов и поражения электротоком погибли восемь человек, травмированы два подростка. На Южно-Уральской магистрали всего за этот период травмирован 41 человек, 29 из них – со смертельным исходом.

Для предотвращения несчастных случаев сотрудниками Южно-Уральской железной дороги строятся пешеходные переходы со световой и звуковой сигнализацией, осуществляется ремонт мостов и настилов, обновляется освещение на станциях и устанавливаются предупреждающие знаки. На опасных участках проводятся совместные рейды с транспортной полицией.