В Пермском крае предложили освободить от уплаты туристического налога членов семей участников СВО

В Пермском крае предложили освободить от уплаты туристического налога членов семей участников СВО. Такую рекомендацию для местных дум сформировал Совет представительных органов муниципальных образований Пермского края на заседании комиссии по бюджетной и налоговой политике, сообщает Telegram-канал "На местах".

Сегодня Налоговый кодекс РФ предусматривает восемь льготных категорий граждан, при предоставлении услуг которым турналог не начисляется. К ним относятся участники СВО, однако на членов их семей эта льгота не распространяется. Комиссия Совета предлагает устранить это неравенство и расширить список льготных категорий.

В Пермском крае турналог действует в 11 муниципалитетах, в 2026 году к ним присоединятся ещё семь территорий. С начала этого года новый налог принёс в местные бюджеты почти 42 млн рублей. Эти средства местные власти направляют на благоустройство и развитие туристической инфраструктуры, проведение событийных мероприятий.

Как отметил председатель Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края, спикер краевого парламента Валерий Сухих, турналог сегодня становится большим подспорьем для муниципалитетов.

"Опыт Пермского края и соседних регионов показывает, что турналог обладает большим потенциалом. Сегодня важно отладить этот механизм и использовать его по максимуму, чтобы турналог служил инструментом развития внутреннего туризма и туристической инфраструктуры на местах", – подчеркнул Валерий Сухих.