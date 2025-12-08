В "Кольцово" на сутки задержали рейс до Египта

Пассажиры больше суток сидят в "Кольцово" из-за задержки рейса UJ-724 авиакомпании Almasria Universal Airlines в Египет. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Рейс в Хургаду через Каир должен был вылететь еще в воскресенье - 7 декабря в 8.35, однако был перенесен на 10.30 8 декабря. Также почти весь день в "Кольцово" придется провести пассажирам рейса UJ-722 в Шарм-эль-Шейх. Вылет был перенесен с 5.15 на 18.15.

Незначительные задержки произошли у "Уральских авиалиний", чей рейс в Москву был перенесен с 08.15 на 09.20, а также у Uzbekistan Airways, чей самолет в Намаган вылетит в 13.00 вместо 12.00.