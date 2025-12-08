Из мороза в тепло: в Екатеринбурге ожидаются "температурные качели"

На этой неделе в Екатеринбурге ожидаются "температурные качели" с широкой амплитудой. Такой прогноз дают синоптики.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 8 декабря в Екатеринбурге будет минус 13-16 градусов. В ночь на 9 декабря температура воздуха резко упадет до 25-27 градусов мороза. Днем 9 и в ночь на 10 декабря ожидается минус 19-22 градуса.

Уже днем 10 декабря потеплеет до 5-7 градусов ниже нуля. По предварительным прогнозам, относительно теплая погода продержится до конца недели. В воскресенье вновь придет похолодание, но уже без лютых морозов.

Напомним, в 2025 году в Свердловской области синоптики прогнозируют в целом теплый декабрь.