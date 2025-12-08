В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой об увеличении имущественного налогового вычета при покупке жилья в 2,5 раза.

По его мнению, действующие лимиты, установленные в 2014 году, безнадежно устарели. Сейчас максимальная сумма вычета составляет 2 млн руб. за саму квартиру (возврат до 260 тыс. руб.) и 3 млн руб. по ипотечным процентам (возврат до 390 тыс. руб.). Общий максимальный возврат может достигать 650 тыс. руб.

Депутат указал, что за последнее десятилетие средние цены на жилье выросли примерно в 2,5 раза. Он отметил, что и размер господдержки для граждан должен быть пропорционально увеличен, сообщает ТАСС.

Ранее на портале "Госуслуги" появился новый сервис, позволяющий россиянам получить налоговый вычет при покупке квартиры, оплате обучения, лечении и других расходах — до 15% от их суммы.