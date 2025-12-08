Новосибирские медики пожаловались на низкие зарплаты

Более сотни врачей Искитимской ЦРБ в Новосибирской области направили коллективную жалобу губернатору и в прокуратуру.

Они заявили о критическом положении в учреждении. В обращении, опубликованном в паблике "Наш Город Искитим" "ВКонтакте", медики указывают на резкое снижение зарплат, нехватку самых необходимых лекарств и расходников, а также постоянные поломки диагностического оборудования.

По словам сотрудников, ситуация напрямую угрожает здоровью пациентов: в стационаре нет базовых медикаментов, а для анализов в лаборатории не хватает реактивов. Работникам приходится за свой счет покупать вату, бинты и моющие средства. Медики требуют срочной проверки, поставок необходимого обеспечения и восстановления прежнего уровня оплаты труда с компенсацией.

Напомним, в российском здравоохранении нарастает кадровый кризис, и правительство предлагает радикальное решение: с 2026 года все студенты-медики будут поступать исключительно по целевому направлению, договор они должны подписать в течение первого года учебы. После выпуска их ждет трехлетняя обязательная отработка в учреждениях, назначенных по программе госгарантий.