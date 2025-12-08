"Яблоко" готовится к выборам в Госдуму, несмотря на "тяжелые времена"

Партия "Яблоко" подтвердила участие в выборах в Госдуму 2026 года, несмотря на "тяжелые времена".

По словам лидера Николая Рыбакова, против членов партии заведено 13 уголовных дел, проведены десятки обысков и задержаний, многие оштрафованы за "дискредитацию армии". Сам Рыбаков оштрафован за "демонстрацию экстремистской символики", что может привести к годовому запрету для него на участие в выборах. Десять сторонников партии получили соответствующий статус.

Вопрос о том, кто возглавит предвыборный список и какова будет его конфигурация, пока остается открытым, сообщает "Коммерсант".

Напомним, ЛДПР собирается возродить общественное движение "Блок Жириновского", которое было создано в 1999 году – также перед выборами в Госдуму. В движение должны войти общественные и молодежные объединения, инициативные группы, сторонники и т.д., считают в партии.