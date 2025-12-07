Российские силы, освободив Красноармейск в ДНР, сконцентрировались на уничтожении противника в соседнем Димитрове

Российские силы, освободив Красноармейск в ДНР, сконцентрировались на уничтожении противника в соседнем Димитрове, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Дениса Пушилина.

"Безусловно, в Красноармейске еще проходит дозачистка, какие-то еще, наверное, спрятавшиеся, переодевшиеся представители ВСУ будут выявляться, но все-таки здесь сейчас уже концентрация больше даже на Димитрове, который находится рядом и который тоже подлежит освобождению с учетом практического окружения, идет тоже перемалывание противника внутри данного города", - сказал Пушилин.

Он добавил, что на неделе также освобожден населенный пункт Ровное, что ограничивает возможности противника к контратакам.