Югорский космонавт Сергей Рыжиков передал руководство МКС

Командир Международной космической станции (МКС), космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков передал руководство станцией американскому астронавту Майклу Финку, а ее российским сегментом - космонавту Роскосмоса, спецкору ТАСС на МКС Сергею Кудь-Сверчкову.

Об этом рассказал сам новый командир российского орбитального сегмента.

"Сегодня прошла передача российского сегмента от убывающей 73-й экспедиции МКС к прибывшей 74-й экспедиции. Я принял на себя руководство, о чем мы с Сергеем Рыжиковым подписали соответствующий документ", - приводит его слова ТАСС

Позднее Рыжиков передал полномочия по руководству всей станцией астронавту NASA Майклу Финку. По традиции вместе с руководством станцией глава МКС-73 передал новому командиру МКС ключ от станции.

Возвращение экипажа 73-й долговременной экспедиции запланировано на 9 декабря. Пилотируемый корабль "Союз МС-27" вернет на Землю космонавтов Роскосмоса Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонатана Кима. Экипаж МКС-73 прибыл на станцию 8 апреля. За время его работы было проведено множество научных экспериме