Из-за аварии на ТЭЦ в Иркутской области без тепла остался город Ангарск

Почти весь Ангарск остался без тепла из-за аварии на ТЭЦ в Иркутской области, сообщает "База".

Люди мерзнут в своих домах — температура в квартирах едва достигает +16°C.

Авария на ТЭЦ-9 произошла из-за вывода одного из котлов в ремонт. Это привело к тому, что отопление упало в 1546 домах из 1822. Местные жители жалуются на слишком низкую температуру батарей и отсутствие горячей воды. Работники школ предупреждают родителей о вероятном переходе детей на дистанционное обучение. В городе уже –15°C, а по прогнозам и вовсе обещают –30°C.

В мэрии уже провели экстренное совещание с участием энергетиков, прокуратуры и экстренных служб. Все они переведены в режим повышенной готовности. Сейчас на станции работают аварийные бригады и запускают резервные генераторы.