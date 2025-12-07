В Тюмени продавца автомобиля убили, притворившись покупателями

В Тюмени арестованы двое молодых людей, обвиняемых в убийстве мужчины и сожжении его тела в автомобиле, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Тюменской области.

Под стражу заключены двое ранее судимых жителей региона 2002 года рождения. Их обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц из корыстных побуждений.

По версии следствия, в ночь на 4 декабря обвиняемые, выдав себя за покупателей, приехали к 31-летнему жителю Тюмени, разместившему объявление о продаже машины. Фигуранты разработали план убийства с целью последующей продажи автомобиля в Екатеринбурге. Во время тест-драйва один из них нанес продавцу ножевые ранения, от которых тот скончался.

Тело погибшего злоумышленники поместили на заднее сиденье, после чего на двух автомобилях выехали в безлюдное место Тюменского района. Там они переложили тело в незарегистрированный автомобиль, облили его бензином и подожгли. Затем преступники скрылись с места происшествия, а похищенный автомобиль вывезли в Екатеринбург для продажи.

Автомобиль с термическими повреждениями и телом потерпевшего был обнаружен правоохранительными органами 4 декабря. В тот же день родственники пропавшего обратились в полицию.

Следствие продолжается. Назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.