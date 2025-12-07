Ушаков заявил, что американцы "божатся", что договоренности с Трампом будут "железобетонными"

Американцы божатся, что договоренности с президентом США Дональдом Трампом по урегулированию на Украине в случае их достижения будут железобетонными. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину, комментируя гарантии соблюдения возможных договоренностей.

"Американцы божатся, что если Трамп о чем-то договорится, то это будет железобетонно", - говорится в сообщении.

Ушаков подчеркнул, что речь идет не о перемирии, а о перспективах долгосрочного урегулирования на Украине.

Также он отметил, что успехи ВС РФ на фронте помогли провести переговоры Путина с Уиткоффом в благоприятной обстановке. Он напомнил, что ранее Трамп сделал заявление Зеленскому о том, что в феврале Украина могла бы получить более выгодные условия, а сейчас ее позиции ухудшаются.

Напомним, 2 декабря эти же представители США посетили Москву, где у них состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ближайшие недели возможны "хорошие новости" по Украине.