В отеле Kew Green в Гонконге нашли тело 35-летней россиянки

В отеле Kew Green в Гонконге нашли тело 35-летней россиянки, сообщают РИА Новости.

Полиция проводит расследование инцидента. Дополнительная информация о личности женщины или возможных факторах, способствовавших ее смерти не разглашается.

Тело обнаружили 5 декабря в одном из номеров отеля, расположенного в районе Ваньчай.

Персонал вызвал скорую помощь, по прибытии медики подтвердили смерть. Погибшая въехала в Гонконг легально по паспорту. В генконсульстве России уточнили, что признаков насильственной смерти женщины не нашли.