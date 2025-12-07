Полина Лурье ожидает, что Верховный суд признает сделку купли-продажи квартиры Долиной законной

Полина Лурье ожидает, что Верховный суд признает сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной законной, сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката покупательницы Светлану Свириденко.

"Полина ждет рассмотрения жалобы в Верховном суде, ибо эта квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей", — приводит издание слова защитницы.

Ранее в эфире федерального канала певица объявила о решении вернуть потраченные на покупку средства в полном объеме. По словам юриста, Долина предложила Лурье мировое соглашение, в рамках которого собиралась передать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет.

Жалобу Лурье из Верховного суда отзывать не намерена. Защита настаивает, что сделка была действительной. Также адвокат отметила, что Лариса Долина не выходила на связь с самой Лурье. По ее словам, на предварительном заседании ей предлагали личную встречу, но защита артистки от этого отказалась. Сообщается, что актриса ни разу не извинилась перед Лурье.

"Один частный звонок с извинениями мог бы снять это напряжение. Уверена, что такое действие не нарушило бы тайну следствия", - добавила Свириденко.

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце минувшего ноября Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Наряду с этим Долина оспорила в суде сделку по продаже квартиры. В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья.

Пока шли разбирательства, ФНС выставила Лурье счет на оплату налога за квартиру как титульному собственнику. Ей пришлось заплатить более 100 тысяч рублей.

Мосгорсуд и Второй кассационный суд также встали на сторону артистки. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря.

Ранее россияне рассказали, что их больше всего возмущает в скандале с квартирой певицы Ларисы Долиной. Выяснилось, что главным раздражителем стала несправедливость обстоятельств, а не сама народная артистка.