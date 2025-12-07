Командование ВСУ приказало расстреливать своих военных, отступающих под Купянском

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдало приказ расстреливать отступающих солдат на купянском направлении.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные радиоперехвата.

Запись содержит переговоры командира одного из подразделений 15-й бригады Национальной гвардии Украины. На записи командир с позывным Робинзон, наблюдая за группой дезертиров, приказывает подчиненному с позывным Фобос для устрашения расстрелять двоих солдат. Если же военнослужащие продолжат бегство, командир приказывает расстрелять остальных.