Роскомнадзор: оснований для разблокировки Roblox нет

Роскомнадзор пока что не планирует снимать ограничения в отношении игровой платформы Roblox. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет", - говорится в сообщении РКН, которое приводит агентство.

На этой неделе популярная у школьников игра Roblox перестала работать в России. Игроки не могут зайти в нее ни через приложение, ни через сайт. Ранее Роскомнадзор неоднократно требовал от Roblox ограничить доступ к запрещенным материалам.

Напомним, в прошлом году школьница из Екатеринбурга перевела деньги с карты своей матери мошеннику, играя в Roblox.