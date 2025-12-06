В Петербурге за взятки задержан начальник исправительной колонии

В Санкт-Петербурге задержан начальник местной исправительной колонии. Его обвиняют в коррупции.

Как сообщили Накануне.RU в городском ГСУ СК России, речь идет о начальнике ИК-4. Ему вменяется статья УК РФ "Получение взятки группой лиц в крупном размере". По версии следствия, начальник колонии договорился с осужденным, отбывающим срок за организацию заказных убийств.

"Обладая авторитетом среди других осужденных, они создавали неблагоприятные условия для осужденных в колонии, при которых последние были вынуждены давать взятки за не выявление нарушений", - отметили в СК.

По данным ведомства, сообщники действовали с сентября 2023 по декабрь 2025 года, после чего их деятельность была пресечена правоохранителями. Возбуждено уголовное дело, по нему уже проведены обыски. Начальнику ИК-4 избрана мера пресечения, какая именно – не уточняется.