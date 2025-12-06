Главе СК доложат об угрозах семье певца Влада Соколовского

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по ситуации с угрозами семьи артиста в Москве.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в эфире правовой программы рассказывалось, что семье певца Влада Соколовского поступают угрозы. Было отмечено, что расправой угрожают, в том числе, и его 3-летнему сыну.

Следственный комитет начал проверку по ситуации. Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки и установленных обстоятельствах.

