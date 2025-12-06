Зима идет: на Среднем Урале ожидается сильный снег

В Свердловскую область придет по-настоящему зимняя погода.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, согласно прогнозам синоптиков, в это воскресенье, 7 декабря, на Среднем Урале ожидается сильный снег. Неблагоприятные погодные условия могут привести к ухудшению ситуации на дорогах и затруднениям в передвижении.

"В случае возникновения происшествий или аварийных ситуаций немедленно сообщайте о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112", - призывают свердловчан в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Свердловской области прогнозируют теплый декабрь.