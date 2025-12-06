Переговоры США и Украины во Флориде не привели к серьезному прорыву

Переговоры представителей США и Украины, прошедшие 4 и 5 декабря во Флориде, не привели к серьезному прорыву в процессе мирного урегулирования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Несмотря на позитивные формулировки, мало что указывало на крупный прорыв, который мог бы придать новый импульс переговорам", - отмечает издание.

В переговорах участвовали спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. С украинской стороны были секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Андрей Гнатов. Обсуждения продолжатся в субботу, 6 декабря.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ближайшие недели возможны "хорошие новости" по Украине.