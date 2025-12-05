Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал атаку на Грозный-сити и пообещал ответ

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сегодняшнюю атаку на высотное здание в комплексе "Грозный-Сити" и пообещал, что ответ последует. Соответствующее заявление он сделал на совещании.

В своем Telegram-канале Кадыров назвал произошедшее попыткой запугать мирное население и создать иллюзию давления.

"Те, кто не способен добиться успеха на поле боя, пытаются компенсировать собственную слабость ударами по гражданским объектам. Атака по высотному зданию — явный показатель бессилия", — заявил глава региона.

Он подчеркнул, что самое главное — отсутствие пострадавших, а поврежденное здание восстановят быстро. При этом Кадыров пообещал ответные действия.

"От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него "подарок" противник скоро получит", — заявил он.

Кроме того, глава Чечни обратился к украинским силам с предложением встретиться в открытом бою.

"Если действительно хотите воевать, определите место, где сможете встретиться с нами лицом к лицу. Сделайте это, если считаете себя воинами или мужчинами", — сказал Рамзан Кадыров.

Напомним, сегодня в Грозном произошел взрыв в высотном здании в районе «Грозный-Сити». По данным очевидцев, в центральной части небоскреба обрушилась часть остекления, были видны следы пожара.