Некоторые пользователи "Госуслуг" пожаловались на невозможность входа в сервис без мессенджера Max

Некоторые российские пользователи пожаловались на невозможность зайти на сайт "Госуслуг" без получения кода подтверждения в мессенджере Max, передает РИА Новости. Возможности пропустить это предложение и перейти к входу в прежнем режиме нет. Речь идет о входе с мобильных устройств.

"Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер Мах. Подключите Мах, чтобы получать коды подтверждения в чат мессенджера", - говорится в уведомлении.