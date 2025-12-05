05 Декабря 2025
Экономика За рубежом
Фото: Netflix

Netflix покупает студию Warner Bros. за $72 миллиарда

Стриминговый сервис Netflix за $72 млрд покупает студию Warner Bros. Discovery вместе с входящими в нее сервисом HBO Max, студией HBO, однако без подразделений Discovery Global, WBD Global Networks и CNN. Сделка состоится, когда Warner Bros. Discovery официально завершит разделение активов на две компании. Также участникам сделки предстоит получить разрешение множества регулирующих органов в США и других странах, где эти компании работают.

Сделка положит конец одному из самых ожесточенных противостояний в медиаиндустрии последнего десятилетия. В битве за активы Warner Bros. Discovery фаворитом считалась компания Paramount, и она была готова купить всю студию – без выделения части каналов. Некоторые СМИ утверждали, что за Paramount стоят не только большие деньги, но и благосклонность самого Дональда Трампа.

Но в итоге Netflix сделал лучшее предложение. Причем сделка, по слухам, предполагает выплату многомиллиардных отступных в случае, если она не будет завершена.

Теги: Netflix, Warner Bros., сделка


