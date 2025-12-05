СвЖД запустила дополнительные новогодние поезда до резиденции Деда Мороза

05 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область Тюменская область Пермский край
Фото: Накануне.RU

СвЖД запустила дополнительные новогодние поезда до резиденции Деда Мороза

Свердловская железная дорога запустила дополнительные новогодние поезда до Котласа, от которого туристам будет удобно добраться до резиденции Деда Мороза.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, составы формирования Уральского филиала АО "ФПК" будут курсировать по маршрутам, популярным в зимний период. Поезда дальнего следования проследуют из Екатеринбурга, Перми и Тюмени до Котласа, расположенного в 70 км от Великого Устюга. Предусмотрено следующее расписание:

  • Поезд №203/204 Екатеринбург – Москва отправится из уральской столицы 11 января, из Москвы 12 января.
  • Поезд №229/230 Пермь – Москва совершит дополнительные рейсы: из Перми 29 декабря, из Москвы 30 декабря.
  • Поезд №191/192 Екатеринбург – Санкт-Петербург отправится из уральской столицы 27 декабря и 2,6 января, из Санкт-Петербурга 29 декабря и 4,8 января.
  • Дополнительные поезда Екатеринбург – Пермь – Котлас (№213/214, №501/502, №503/504) отправятся из уральской столицы 19, 26 декабря и 3 января. Обратно со станции Котлас-Южный – 20, 27 декабря и 4 января.
  • Поезд №205/206 Тюмень – Котлас отправится из Тюмени 2 января, обратно со станции Котлас-Южный 3 января.
  • Поезд №573/574 Тюмень – Махачкала отправится из Тюмени 24 декабря и 5 января, из Махачкалы 27 декабря и 8 января.
  • Поезд №220/219 Пермь – Новый Уренгой совершит дополнительные рейсы: из Перми 25, 27, 29 декабря, из Нового Уренгоя 27, 29, 31 декабря.
  • Поезд №122/121 Екатеринбург – Оренбург с 25 декабря будет курсировать ежедневно (вместо через день).

В дополнительных поездах будут как купейные, так и плацкартные вагоны. Составы также предусматривают размещение маломобильных пассажиров и имеют специализированные багажные купе.

Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и в железнодорожных кассах.

Теги: СвЖД, Дед Мороз, поезд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети