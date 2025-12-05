СвЖД запустила дополнительные новогодние поезда до резиденции Деда Мороза

Свердловская железная дорога запустила дополнительные новогодние поезда до Котласа, от которого туристам будет удобно добраться до резиденции Деда Мороза.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, составы формирования Уральского филиала АО "ФПК" будут курсировать по маршрутам, популярным в зимний период. Поезда дальнего следования проследуют из Екатеринбурга, Перми и Тюмени до Котласа, расположенного в 70 км от Великого Устюга. Предусмотрено следующее расписание:

Поезд №203/204 Екатеринбург – Москва отправится из уральской столицы 11 января, из Москвы 12 января.

Поезд №229/230 Пермь – Москва совершит дополнительные рейсы: из Перми 29 декабря, из Москвы 30 декабря.

Поезд №191/192 Екатеринбург – Санкт-Петербург отправится из уральской столицы 27 декабря и 2,6 января, из Санкт-Петербурга 29 декабря и 4,8 января.

Дополнительные поезда Екатеринбург – Пермь – Котлас (№213/214, №501/502, №503/504) отправятся из уральской столицы 19, 26 декабря и 3 января. Обратно со станции Котлас-Южный – 20, 27 декабря и 4 января.

Поезд №205/206 Тюмень – Котлас отправится из Тюмени 2 января, обратно со станции Котлас-Южный 3 января.

Поезд №573/574 Тюмень – Махачкала отправится из Тюмени 24 декабря и 5 января, из Махачкалы 27 декабря и 8 января.

Поезд №220/219 Пермь – Новый Уренгой совершит дополнительные рейсы: из Перми 25, 27, 29 декабря, из Нового Уренгоя 27, 29, 31 декабря.

Поезд №122/121 Екатеринбург – Оренбург с 25 декабря будет курсировать ежедневно (вместо через день).

В дополнительных поездах будут как купейные, так и плацкартные вагоны. Составы также предусматривают размещение маломобильных пассажиров и имеют специализированные багажные купе.

Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и в железнодорожных кассах.