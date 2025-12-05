05 Декабря 2025
Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге определяют "гостевой маршрут", на котором не смогут располагаться НТО

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание рабочей группы по вопросам размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в заседании приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области, представители МинАПК региона и профильных департаментов городской администрации, главы районов, депутаты гордумы, а также члены "Ассоциации предприятий малоформатной торговли". Обсуждалась, в том числе, проработка "гостевого маршрута", на котором не смогут располагаться НТО.

Директор департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин рассказал о промежуточных итогах деятельности рабочей группы по вопросам НТО, первое заседание которой состоялось 14 ноября.

По его словам, за 6 встреч удалось достичь согласия в части вопросов. Так, полностью удовлетворены два предложения участников рынка НТО. Теперь претенденты имеют право заявиться на аукцион, даже если не освободили другой участок и имеют задолженность по старому договору.

Вместе с тем, администрация Екатеринбурга совместно с Институтом экономики УрОРАН разрабатывает новую методику расчета начальной цены права на заключение договора о размещении НТО. Порой величина этого единоразового платежа останавливает предпринимателей от заключения договора и участия в аукционе. Благодаря изменениям, он перестанет быть заградительной мерой для представителей бизнеса.

(2025)|Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Также власти предусмотрят льготы для некоторых категорий участников рынка: инвалидов и тех, кто осуществляет продажу социально-значимых товаров (в том числе, печатной продукции).

Параллельно специалисты уточнят определение термина "гостевой маршрут" и требования к внешнему виду таких улиц. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер обозначил, что размещение НТО на них недопустимо. Новые нормы закрепят в Правилах благоустройства Екатеринбурга.

Алексей Орлов напомнил представителям торговли о незаконности и недопустимости повторного размещения НТО после их выноса. Это дополнительно уточнят в Постановлении, приостанавливающем демонтаж нестационарных объектов торговли.

Как отметил Максим Чаплыгин, подбор новых мест для НТО продолжается. В этом году в схему уже включены 43 точек. Аукционы на право размещения проведены по 74 лотам, еще 8 состоятся до конца года.

Заседания рабочей группы и подгруппы продолжатся в еженедельном режиме. Участникам предстоит обсудить вопросы, связанные с проведением аукционов и размещением НТО.

Теги: Алексей Орлов, нестационарные торговые объекты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

