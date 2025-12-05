Первый с 2014 год поезд из ДНР в Ростов может пойти в 2026 году

В 2026 году планируется запустить железнодорожный маршрут между Иловайском и Ростовом-на-Дону. Об этом сообщил заместитель министра транспорта ДНР Виктор Назаров.

Планы пока довольно сдержанные. Оперативная обстановка остается напряженной. Поэтому из Донецка ходить поезд не будет. Сейчас в ДНР сосредоточены на восстановлении железнодорожных маршрутов. Установлено соединение между основными городами.

Поезда из Донецка перестали ходить в 2014 году. А в Ростов и другие регионы России можно добраться только автобусом, который идет четыре-пять часов с учетом пересечения границы.