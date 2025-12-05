В России на треть вырос спрос на готовую еду

За три квартала 2025 года рынок готовой еды в России вырос почти на треть (32%) в денежном выражении и на 17% в натуральном, таковы данные исследования Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) и NTech, на них ссылается "Коммерсант".

Быстрее других сегментов росли "горячие напитки" (+108%), "суши и роллы" (+81%), "бутерброды и сэндвичи" (+51%), "пицца" (+46%) и "каши" (+43%).

В целом за 2025 год емкость сегмента готовой еды превысит 1,1 трлн руб. – это на 20% выше, чем в прошлом году, посчитали в Infoline. Это рост, но он замедляется – за счет роста цен и нехватки производственных мощностей. Впрочем, другие эксперты и участники рынка склонны к более позитивной оценке – рост составит около трети.