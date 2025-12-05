Напродавали на 36 томов. В Серове ликвидировали группу наркоторговцев

В Серове ликвидировали организованную группу, занимавшуюся сбытом наркотиков в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

В группе состояли двое жителей Невьянска, которых обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Действовали обвиняемые по указаниям анонимного куратора. Они обосновались на улице 1-ая Овощная в Серове. При обезвреживании группы в апреле 2025 года, у обвиняемых в машине обнаружили 37 гр метадона, по месту жительства - более 240 гр героина, метадона и производственного N-метилэфедрона. Помимо этого было изъято оборудование для фасовки и магнитные крепления для "наркокладов".

Выяснилось, что злоумышленники размещали тайники в гаражных кооперативах и других местах в Невьянске, Верхней и Нижней Салде. Объем дела уже составляет 36 томов.

Оба фигуранта признали свою вину. Одному из них - 34-летнему ранее судимому уральцу уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.