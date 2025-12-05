Александр Моор: "Тюменская область должна стать магнитом для талантов"

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с тюменскими креативными предпринимателями – лидерами сообществ, продюсерами, представителями модной индустрии, кино, музыки, гастрономии и ремесел. На встрече стороны обсуждали как развивается этот сектор экономики и какие задачи стоят впереди, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Последние пять лет последовательно формируем экосистему, в которой растут таланты и запускаются новые проекты. Результаты заметны: на модные показы приезжают дизайнеры со всей страны, активно развивается сообщество рестораторов, появляются новые заведения в партнерстве с федеральными компаниями. Креативные продюсеры работают вместе с застройщиками, наполняя городские пространства смыслами и делая их комфортнее. В исторической части Тюмени складывается креативный кластер – улица Дзержинского, "Контора пароходства", "Башня", центр стратегического развития "Сибирь". Наши усилия получили высокую оценку: Тюменская область стала победителем национальной премии в номинации "Креативный регион". Эта награда – результат большой совместной работы, в которой важную роль играют профессиональные сообщества и те, кто создает новые индустрии в регионе", - сообщил Александр Моор.

Сейчас завершается работа над инвестиционной стратегией до 2050 года. По словам губернатора, одна из ключевых задач – сделать Тюменскую область "магнитом для талантов".

"Поэтому особенно важно слышать тех, кто уже сегодня формирует креативный ландшафт региона и задает развитие отраслей. Продолжим создавать возможности для роста креативных индустрий. Их проекты делают регион ярким, современным и открывают новые перспективы для жителей", - заявил Моор.