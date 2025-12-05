Эксперты не исключают вероятность банковского кризиса к следующему октябрю

Октябрь 2026 года может обернуться системным кризисом для российской банковской системы, вероятность такого сценария оценивается как средняя в отчете Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Под кризисом эксперты подразумевают два явления: доля проблемных активов превышает 10% и/или клиенты массово снимают деньги с депозитов и счетов.

Также к признакам кризиса экономисты относят резкое вмешательство государства в ситуацию: реорганизация или национализация более 10% банков или крупное развое вливание (более 2% ВВП) со стороны государства или бизнеса.

Пока ни один признак не реализовался, но риски создает растущая доля проблемных кредитов. А причиной их роста называют жесткую денежно-кредитную политику.

В условиях рецессии и снижения занятости начнут нервничать частные банковские вкладчики, они и вынесут из банков столь необходимые для поддержания стабильности деньги, передают "Известия".