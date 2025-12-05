"Организовала ОПГ". НАБУ проводит обыски у депутата Рады Анны Скороход

На Украине начато расследование против депутата Рады Анны Скороход по обвинению в руководстве организованной преступной группой. Об этом сегодня заявило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Дело ведется совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), а также СБУ.

Ранее Зеленский пытался починить НАБУ и САП себе. Однако в конце ноября НАБУ вышло победителем и объявило о разоблачении масштабной коррупции в его окружении. И вот новое разоблачение. У Скороход дома проходят обыски, сообщила она.

Она считает, что расследование является давлением на оппозицию и попыткой заблокировать ее политическую деятельность. Она стала депутатом Рады от партии "Слуга народа" в 2019 году, но вскоре была исключена из фракции, став членом депутатской группы "За будущее".

Как сообщает украинский Центр противодействия коррупции, фамилия Скороход фигурировала на записях из квартиры "кошелька Зеленского" Тимура Миндича. Согласно источникам "Украинской правды", Скороход вместе с сообщниками вымогала с предпринимателя 250 тыс. долларов.

В последний год Скороход резко критикует методы мобилизации, сокрытие потерь, ложь командования ВСУ и др. Она также критиковала Зеленского за отказ от мирного урегулирования и установление тоталитарного режима в стране.

"А я вот думаю, что она - часть режима Зеленского. Она вроде как и критиковала наркомана, но при этом всегда топила за *****", - пишет переехавший в России украинский политолог Александр Семченко.