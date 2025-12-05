В Югре мужчину признали виновным в дискредитации армии за комментарий в соцсетях

В Сургутском районе мужчина привлечен к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.



Сургутский районный суд признал 34-летнего жителя Федоровского виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации).



Сотрудниками ОМВД России по Сургутскому району установлено, что мужчина разместил в одном из публичных каналов популярного мессенджера комментарии, которые были в свободном доступе для неопределенного круга лиц и содержали дискредитирующие высказывания о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации.