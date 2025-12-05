05 Декабря 2025
Свердловская область
Свердловская область
Здравоохранение Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Губернатор Денис Паслер направил дополнительные средства для обеспечения свердловчан лекарствами

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о направлении дополнительных средств на приобретение препаратов для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2025 году, а также об увеличении финансирования программ обеспечения лекарствами льготных категорий уральцев в следующем году. Вопросы от уральцев об обеспеченности лекарственными препаратами поступили главе региона на прямую линию, которую он провел 26 ноября, и губернатор подчеркнул, что держит вопрос на личном контроле.

"На прямую линию от свердловчан поступали вопросы по поводу наличия в регионе необходимых лекарственных препаратов. Мы держим этот вопрос на контроле. В Свердловской области есть все ресурсы для своевременного обеспечения свердловчан льготными лекарствами. Во втором полугодии Минздравом Свердловской области было зафиксировано увеличение потребности в лекарственных препаратах для лечения сердечно‑сосудистых заболеваний. Направили дополнительно 87,4 миллиона рублей из областного бюджета для оперативной закупки препаратов. Лекарственные препараты приобретены и поставлены на склад ГАУ СО „Фармация“ и в льготные аптеки", — написал Денис Паслер 5 декабря в своем Telegram-канале.

(2025)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Глава региона добавил, что в регионе действует 11 программ льготного лекарственного обеспечения для инвалидов, ветеранов, детей, людей с диабетом, астмой, онкологией. Их реализуют 114 поликлиник и 200 аптек по всему региону. С начала текущего года льготные рецепты получили 390 тысяч уральцев на общую сумму 21,5 миллиарда рублей. Среди них — 23 тысячи детей.

"Свердловская область — один из лидеров по объёму средств областного бюджета, направленных на лекарственное обеспечение. В этом году на эти цели было выделено 10,5 миллиарда рублей. В следующем мы планируем увеличить на 20 % финансирование программ обеспечения лекарствами льготных категорий уральцев", — отметил губернатор.

(2025)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

По данным регионального Минздрава, в настоящее время в регионе запас препаратов сформирован на три месяца вперёд. Обеспечение пациентов по медицинским показаниям медпрепаратами отвечает задачам национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Теги: Денис Паслер, льготное лекарство


