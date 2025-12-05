Россия и Индия могут ввести безвизовый режим для туристов

Россия и Индия в ближайшее время откроют путь к 30-дневному безвизовому режиму для туристических групп и других групповых поездок, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди после переговоров с Владимиром Путиным.

Сейчас для поездок в Индию гражданам России нужна виза. Чаще всего оформляют электронную туристическую визу – ее можно получить онлайн. Электронные визы выдаются на 30 дней, год или пять лет. Также можно получить визу для бизнеса или лечения. У всех виз разная цена в зависимости от целей и продолжительности – от $20 до $80.