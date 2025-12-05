Следком возбудил дело по факту взрыва на АЗС

По факту происшествия на автомобильной газозаправочной станции в Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР

Все обстоятельства и причины случившегося выясняются. По уголовному делу проводятся следственные действия, назначен комплекс необходимых экспертиз.

Напомним, 4 декабря, в 10.55 в Ханты-Мансийске произошел взрыв на автомобильной газозаправочной станции по ул. Мира. Пострадал оператор станции.