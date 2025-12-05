СМИ: США намерены блокировать план ЕК по экспроприации активов РФ

США работают со странами ЕС, чтобы блокировать план Еврокомиссии по экспроприации активов РФ, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Вашингтон настаивает на том, чтобы активы были использованы для достижения мира на Украине, а не для продолжения боевых действий. Впоследствии они могут быть использованы в рамках послевоенных инвестиций на Украине под контролем США.

Ранее Еврокомиссия утвердила планы финансовой поддержки Украины на 2026-2027 годы. Как сообщила пресс-служба ЕК, пакет инициатив включает так называемый "репарационный заем" для Киева. Его планируется предоставить за счет доходов от замороженных активов России. Во-вторых, в качестве альтернативы предложен масштабный кредит ЕС в размере 90 млрд евро, который будет обеспечен бюджетом союза.