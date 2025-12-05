В Городскую клиническую больницу №1 в Томской области поставлено новое высокотехнологичное эндоскопическое оборудование

Видеоколоноскопы последнего поколения на сумму более 3 млн рублей были приобретены на средства бюджета Томской области.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения региона, в эндоскопическом отделении Городской клинической больницы № 1 уже запущены в эксплуатацию два современных аппарата видеоколоноскопов стоимостью 3,4 млн рублей.

Высококвалифицированные специалисты медицинского учреждения с помощью нового современного оборудования проводят сложные операции по профилактике онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«Оснащение медучреждений — важный этап реализации программы ранней диагностики и профилактики онкологических заболеваний. Новое оборудование существенно усиливает арсенал врачей в выявлении предраковых состояний. Своевременное выявление заболевания и принятие необходимых мер играют ключевую роль в сохранении высокого качества жизни пациентов, снижает риск развития злокачественной опухоли и позволяет избежать обширных хирургических вмешательств в будущем», — отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

Заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Евгений Шляпников подчеркнул, что залог здоровья — это своевременное обнаружение проблемы в организме и, соответственно, постановка диагноза.

Для выполнения этой важной задачи в Томской области системно проводятся бесплатные диспансеризация и профилактические медосмотры населения. Напомним, эти мероприятия входят в президентский национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».