Юрий Кон впервые вручил парламентские награды волонтерам Забайкалья

Спикер Заксобрания Забайкалья Юрий Кон накануне провел процедуру вручения волонтерам специальной парламентской награды – знака «За поддержку специальной военной операции».

Отметим, что эта награда была вручена впервые. А ее первыми обладателями стали создатель лаборатории робототехники ЗабГУ Иван Бармин, серебряный волонтер Елена Шахова и глава Ингодинского района Читы Михаил Шибаев.

«Первые награды мы решили вручить именно сегодня, в День добровольцев, число которых ежедневно растет. Их много и все они разные. Среди них - представители серебряного возраста, которые, как в военное время, всегда находятся у станков, студенты, а также чиновники, которые вносят большой вклад в общее дело. Нужно, конечно, награждать всех, кто помогает фронту. И мы обязательно будем это делать», - сказал Юрий Кон в ходе церемонии награждения.

Спикер парламента Забайкалья напомнил, что этот наградной знак был учрежден в феврале 2025 года. Знак – это признание заслуг волонтеров, в том числе и за их помощь в восстановлении ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, поддержку населения новых регионов страны.

Заместитель председателя Совета ветеранов Железнодорожного района Читы Елена Шахова всю трудовую биографию посвятила Забайкальской железной дороге. А с 2022 года она стала активным волонтером - сначала в составе отряда «Гуран», сейчас в составе отряда «Серебро творит добро». Елена и другие жительницы Читы большой командой шьют специальную одежду для участников СВО. Только за последние 2 года волонтеры изготовили и отправили более 20 тысяч различных изделий в зону спецоперации.

Елена Шахова поблагодарила спикера за помощь, отметив, что Юрий Кон первым поддержал волонтерский отряд.

«Вы – полноправный член отряда «Серебро творит добро». Мы продолжим делать свое дело до Победы, потому что пока мы едины, мы непобедимы», - отметила серебряный волонтер.

Еще один обладатель парламентской награды Михаил Шибаев, возглавляющий с 2020 года администрацию Ингодинского района Читы, курирует работу цеха «Швейбат-75» по сбору и отправке гуманитарного груза. Кроме того, Михаил Шибаев регулярно оказывает содействие в приобретении антидронового оружия, организовывает помощь семьям участников СВО.

Юрий Кон, вручая награду, отметил, что именно Ингодинский район, на территории которого дислоцируются многие военные части, в первые дни мобилизации принял на себя основную нагрузку.

«Был такой момент, когда нам предоставили вагон, который до вечера нужно было заполнить гуманитарной помощью и всем необходимым для бойцов. Совместно с Михаилом Валерьевичем мы за день это сделали, привлекая всех неравнодушных, в том числе предпринимателей Забайкалья», - рассказал в ходе церемонии награждения спикер.

Также парламентским знаком был награжден студент ЗабГУ Иван Бармин - руководитель Забайкальского отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей». С 2022 года Иван активно участвует в сборе и отправке гуманитарного груза для жителей Донбасса. Он лично 12 раз выезжал на территорию республики, неоднократно в составе корпуса работал в Ростовской области, в ДНР и ЛНР.

Иван Бармин также является создателем лаборатории робототехники, которую регулярно навещает спикер Заксобрания. Для организации работ в лаборатории за счет депутатских пожертвований молодым изобретателям уже передано уже 700 тысяч рублей, которые молодые изобретатели используют для производства дронов и приобретения комплектующих.

8 дронов-камикадзе собрано в лаборатории, сейчас идет работа по созданию роботов-саперов.

Завершая церемонию награждения, Юрий Кон поблагодарил земляков за активную гражданскую позицию.

«Парламентская награда – это знак признательности и благодарности вам, уважаемые волонтеры. Больше вам спасибо за отзывчивость и ваши неравнодушные сердца», - сказал Юрий Кон.