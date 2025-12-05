Двух подростков из Екатеринбурга будут судить за поджог локомотива на ЖД-станции

Двое подростков из Екатеринбурга предстанут перед судом по обвинению в совершении террористического акта. 16-летние школьники подожгли локомотив по указанию спецслужб Украины.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, инцидент произошел в декабре 2024 года. Следствие установило, что подростки действовали согласно указаниям куратора. За поджог локомотива на железнодорожной станции Свердловск-Сортировочный они получили вознаграждение в размере 91 тыс. рублей. Парни пытались замаскировать незаконный доход, проведя ряд финансовых операций для придания деньгам легального вида. Сотрудникам УФСБ России по Свердловской области удалось их задержать сразу после совершения преступления.

Ущерб от поджога, причиненный ОАО "Российские железные дороги", составил 1,2 млн рублей, который предстоит выплатить родственникам обвиняемых.

Обоих подростков обвиняют по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ "Террористический акт" и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.



Следственный комитет предупреждает, что иностранные спецслужбы активно вербуют молодежь через соцсети и мессенджеры, вовлекая несовершеннолетних в преступления. СК призывает граждан сообщать в правоохранительные органы о каждом факте попытки вербовки и помнить о неминуемом наказании за участие в террористической деятельности.