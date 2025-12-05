Вологодские депутаты предлагают ужесточить ответственность за первое нетрезвое вождение

Заксобрание Вологодской области предложило конфисковывать автомобиль за первое пьяное вождение и запретить регистрацию транспортных средств тем, кто ранее на нем попался и получил за это штраф или лишение прав. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Сейчас такая форма наказания применяется только к преступившим закон во второй раз в течение года, и исключительно в рамках уголовных, а не административных дел.

По мнению авторов инициативы, действующее наказание неэффективно, поэтому необходимо распространить практику и на административные производства. При этом окончательное решение о применении меры предлагается оставить на усмотрение суда.

С марта 2025 года в регионе действуют жесткие ограничения: алкоголь в будни продают только с 12:00 до 14:00, а алкомаркеты запрещены в жилых домах и подвалах. А с 1 марта 2026 года власти введут дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя. Как сообщал губернатор, они затронут помещения в многоквартирных домах, точки общепита. Под запретом будет продажа спиртного там, где площадь торгового зала менее 200 кв. м, размещение алкоголя в прикассовой зоне, реализация спиртного в торговых точках и объектах общепита на цокольных этажах.