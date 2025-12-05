Четыре страны Европы будут бойкотировать "Евровидение-2026" из-за участия Израиля

Испания, Нидерланды, Ирландия и Словения решили не участвовать в "Евровидении-2026" из-за участия Израиля.

Эти страны ранее призывали исключить Израиль из-за бомбежек Газы, где были убиты десятки тысяч человек. Они предлагали Европейскому вещательному союзу провести тайное голосование по этому вопросу, но вместо этого были приняты новые правила голосования.

В нидерландской телекомпании Avrotros заявили, что участие их страны вместе с Израилем "несовместимо с общественными ценностями, которые для нас важны". Ожидается, что к бойкоту может также присоединиться Исландия.

Показательно, что России было запрещено участвовать в "Евровидении" сразу после начала СВО в 2022 году. При этом бомбящий Палестину Израиль продолжает участвовать как ни в чем не бывало.

Однако даже к лучшему, что Россия теперь не участвует в "Евровидении", считают многие эксперты и политики. Мероприятие превратилось в "парад уродов", а участие в нем не может быть целью для уважающей себя страны, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.