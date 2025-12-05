Мультфильм с Путиным, Моди и Трампом показывают на индийском канале

Телеканал India Today на фоне визита президента России Владимиром Путиным в Нью-Дели показал мультфильм с российским лидером и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

На видео Путин и Моди едут вместе на мотоцикле рядом с нефтяными вышками и поют известную в Индии песню о дружбt. Затем в кадре возникают две бензоколонки, над одной из которых написано "Россия", над другой – "США". Рядом со второй нарисован американский президент Дональд Трамп. Индийский лидер заправляет мотоцикл из бензоколонки с надписью "Россия" и уезжает.

4 декабря Путин прибыл в Индию с государственным визитом. Как сообщила пресс-служба Кремля, президента России у трапа встретил премьер-министр страны Нарендра Моди. Сегодня на площади перед президентским дворцом в Нью-Дели прошла церемония официальной встречи Путина президентом Индии Дроупади Мурму и премьер-министром Моди. Затем президент России посетил мемориал Махатмы Ганди. Позже состоятся переговоры на высшем уровне, по их итогам стороны подпишут важный пакет документов,заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Bloomberg сообщал, что в рамках предстоящего визита президента России Владимира Путина в Индию 4–5 декабря стороны намерены инициировать переговоры о масштабных поставках российских вооружений. Предметом обсуждения станут перспективные истребители Су-57 и современнейшие системы ПРО С-500.