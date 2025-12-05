Бельгия не одобрила передачу Украине российских замороженных активов

Парламент Бельгии одобрил решение правительства страны о блокировке планов ЕС о конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине. Палата представителей встретила аплодисментами выступление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, в котором он перечислил условия использования российских денег, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Де Вевер заявил, что финансовые и юридические риски "незаконной экспроприации" должны разделить все страны Евросоюза, они не должны лежать только на Бельгии. Он попросил власти ЕС предоставить Euroclear гарантированную ликвидность на случай, если Россия примет ответные меры для компенсации ущерба.

Без согласия Бельгии план Еврокомиссии о передаче Украине в виде "репарационного кредита" 165 млрд евро российских активов невозможен.

Стоит отметить, что премьер-министр Бельгии заявил о "твердой поддержке Украины", но добавил, что его страна не готова единолично нести риски, а другие страны ЕС не горят желанием разделить ответственность.