Томский Проект по карьерному сопровождению ветеранов СВО «Путь Героев» - лучший в стране

Накануне состоялась церемония награждения победителей и призёров Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости. Мероприятие прошло в Москве, а награды вручал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Проект Томской области «Путь Героев», задачей которого является комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей, был признан лучшим в России.

"Наш проект «Путь Героев», посвящённый комплексному сопровождению ветеранов СВО и их семей, стал лучшим в России. Участникам проекта помогают не только с трудоустройством, но и с получением профессионального образования. Чтобы наши парни, героически защищавшие Отечество на передовой, могли и дома, в мирной жизни реализовать себя на благо родной Томской области, родной страны", - отметил на своих страницах в соцсетях губернатор Томской области Владимир Мазур.

Также в рамках конкурса в номинации «Лучший карьерный консультант» второе место заняла ведущий инспектор кадрового центра «Работа России» ЗАТО Северск Наталия Петрова, что наглядно демонстрирует квалификацию кадровых специалистов региона.

"Благодарю коллективы кадровых центров за работу! Вы делаете поистине важное дело, помогая нашим землякам не просто найти своё место, но и по-максимуму проявить таланты, умения и навыки. И поздравляю с заслуженными наградами!", - написал Владимир Мазур.