05 Декабря 2025
Экономика Томская область
Фото: max.ru/mazur_70

Томский Проект по карьерному сопровождению ветеранов СВО «Путь Героев» - лучший в стране

Накануне состоялась церемония награждения победителей и призёров Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости. Мероприятие прошло в Москве, а награды вручал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Проект Томской области «Путь Героев», задачей которого является комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей, был признан лучшим в России.

Фото: max.ru/mazur_70

"Наш проект «Путь Героев», посвящённый комплексному сопровождению ветеранов СВО и их семей, стал лучшим в России. Участникам проекта помогают не только с трудоустройством, но и с получением профессионального образования. Чтобы наши парни, героически защищавшие Отечество на передовой, могли и дома, в мирной жизни реализовать себя на благо родной Томской области, родной страны", - отметил на своих страницах в соцсетях губернатор Томской области Владимир Мазур.

Фото: t.me/mazur_70

Также в рамках конкурса в номинации «Лучший карьерный консультант» второе место заняла ведущий инспектор кадрового центра «Работа России» ЗАТО Северск Наталия Петрова, что наглядно демонстрирует квалификацию кадровых специалистов региона.  

Фото: max.ru/mazur_70

"Благодарю коллективы кадровых центров за работу! Вы делаете поистине важное дело, помогая нашим землякам не просто найти своё место, но и по-максимуму проявить  таланты, умения и навыки. И поздравляю с заслуженными наградами!", - написал Владимир Мазур.

Теги: служба занятости, владимир мазур, всероссийский конкурс, проект путь героев


