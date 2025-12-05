05 Декабря 2025
Армия и ВПК Томская область
Фото: max.ru/mazur_70

Владимир Мазур заявил, что в Томской области поддержка ветеранов СВО и их родных будет продолжена

"Провели региональный координационный совет по делам ветеранов боевых действий. Обсудили с ветеранскими организациями, сенатором Российской Федерации – участником боевых действий в Афганистане Владимиром Казимировичем Кравченко результаты работы по поддержке военнослужащих и их семей, адаптации воинов в мирной жизни, развитию волонтёрского движения", - сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Томской области Владимир Мазур.

(2025)|Фото: max.ru/mazur_70

В регионе в самом разгаре проведение мероприятий в рамках программы подготовки управленческих кадров «Наши Герои». Слушатели – ветераны специальной военной программы сейчас проходят стажировки, в новом году они продолжат обучение, а волонтёры СВО в декабре уже завершат обучение.

Также продолжается реализация программы «СВОя карьера», в рамках которой ее участники имеют возможность получить востребованную профессию и работу.

(2025)|Фото: max.ru/mazur_70

"Развиваем программу «СВОй бизнес» по поддержке предпринимательских инициатив ветеранов. Единственными в стране запускаем проект по подготовке психологов из числа ветеранов СВО, которые помогут адаптироваться своим боевым товарищам. Занятия стартуют уже в декабре – спасибо НИИ психического здоровья Томского НИМЦ", - отметил Владимир Мазур.

Губернатор поблагодарил волонтеров, всех отзывчивых жителей Томской области, представителей бизнеса региона, общественников, трудовые коллективы, которые по заявкам бойцов собирают и доставляют на фронт шефскую помощь.

"У нас в области волонтёрские центры неустанно работают во всех городах и районах. Завершается объявленный Президентом Год защитника Отечества, но наша поддержка Героев и их родных продолжится!", - заявил Владимир Мазур

Теги: владимир мазур, ветераны сво, своя карьера, программа наши герои, волонтеры


