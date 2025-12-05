05 Декабря 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Налог на квартиру Долиной заплатила покупательница Лурье

Налог на имущество физлиц в размере более 100 тысяч рублей за спорную квартиру заплатила не певица Лариса Долина, а покупательница Полина Лурье. При этом фактически она не пользовалась квартирой. Об этом заявила РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.

По ее словам, Долина, проживая в квартире, не уплачивала налог на имущество физлиц с июня по декабрь 2024 года.

Налоговая служба выставила требование к Лурье, несмотря на то, что договор купли-продажи признан недействительным. Возражения покупательницы со ссылкой на нормы гражданского законодательства остались без внимания, отметила адвокат.

Ранее Верховный суд назначил дату рассмотрения жалобы на решение нижестоящих инстанций по иску Долиной к Полине Лурье, согласно которому покупательнице пришлось вернули артистке квартиру. Рассматривать дело начнут 16 декабря.

Напомним, депутаты Госдумы пригласили Долину поучаствовать в круглом столе на тему мошенничества с квартирами, однако артистка никак на приглашение не отреагировала. Инициатор – депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев заявил, что Долиной "сейчас не до нас". А вот бывший однопартиец Свищева, глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов удивился, почему пригласили Долину, а не Полину Лурье – покупательницу квартиры, которая в результате осталась и без денег, и без жилья. И, согласно "бабушкиной схеме", в этой ситуации именно она является жертвой.

Теги: долина, лурье, квартира, налог


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

